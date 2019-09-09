На рязанской дороге лоб в лоб столкнулись старенькая «Нива» и Mitsubishi Lancer
Вечером 6 сентября на дороге Путятино-Строевское произошло ДТП. По информации издательства «Пресса» авария случилась около 9 вечера. Обе машины из Путятинского района.
По предварительным данным «Нива-21213» (трехдверная) выехала на встречку и в лобовую столкнулась с Mitsubishi Lancer.
Тормозного пути у отечественной легковушки не оказалось. Позже оказалось, что ее водитель сел за руль, не имея права управления.
Пострадали в итоге он и еще четверо – водитель иномарки и пассажиры обеих машин. Всех их увезли в больницу с множественными переломами и ушибами.
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ИСТОЧНИК KP.RU