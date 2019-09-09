2019-09-09T16:37:39+03:00
Происшествия

На рязанской дороге лоб в лоб столкнулись старенькая «Нива» и Mitsubishi Lancer

С переломами в больницу попали 5 человек
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

Вечером 6 сентября на дороге Путятино-Строевское произошло ДТП. По информации издательства «Пресса» авария случилась около 9 вечера. Обе машины из Путятинского района.

По предварительным данным «Нива-21213» (трехдверная) выехала на встречку и в лобовую столкнулась с Mitsubishi Lancer.

Тормозного пути у отечественной легковушки не оказалось. Позже оказалось, что ее водитель сел за руль, не имея права управления.

Пострадали в итоге он и еще четверо – водитель иномарки и пассажиры обеих машин. Всех их увезли в больницу с множественными переломами и ушибами.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В ДТП на М5 «Урал» пострадал молодой рязанец. Правил парень не нарушал, однако попал в больницу. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцы оказались не готовы к перекрытию улицы Краснорядской
Канализацию на Московском шоссе будут чинить минимум до утра вторника
Материалы проверки расходов на рязанские дороги направили в прокуратуру
Маленьких рязанцев приглашают на детское шоу «Маша и Медведь»
В четырех районах Рязанской области во вторник отключат электричество
В «Снегирях» отметили День поселка
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
В Скопинском районе достраивают станцию по очистке воды
На трех улицах Рязани во вторник отключат электричество
В ДТП на М5 «Урал» пострадал молодой рязанец
Возле деревни Ласково перевернулась иномарка – четверо пострадавших
Около «Барса на Московском» в Рязани снова прорвало канализацию
Неосторожное ДТП: училище ВДВ пыталось отсудить у контрактника 360 тыс рублей
Видеообращение студентов рязанского филиала МГИК собрало больше 15 тысяч просмотров
21-летней житель Астрахани приехал в Рязань, чтобы вступить в связь с 12-летней девочкой
За несостоявшуюся взятку в военкомат рязанцам присудили огромные штрафы
Пункт КВЦ открылся еще в одном поселке Рязанской области
Рязанское предприятие поплатилось за желание сэкономить на уволенном работнике
На праздник рязанских студентов привели живую овцу
«Свадьба в противогазах». На мусорном полигоне под Рязанью провели фотосессию
Пьяный рязанец убил пассажира, врезавшись на скорости в столб
В центре Рязани полиция пресекла массовою драку мигрантов
Рязанские садоводы померились кабачками
Рязанское село заняло третье место в списке веселых названий России
На фестивале «Спожинки» в Рязани дегустировали лучшую еду региона
9 сентября утром в Рязанской области снова ожидается туман