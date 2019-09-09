В ДТП на М5 «Урал» пострадал молодой рязанец
В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Рыбновском районе произошло ДТП. Авария случилась около 10 утра на 170 км трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
22-летний мужчина на Daewoo Nexia, по предварительной информации, проехал на «красный» и врезался в ВАЗ-2111, за рулем которого был 29-летний житель Рыбновского района.
В итоге два пассажира иномарки получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили. А вот водитель ВАЗ госпитализирован.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU