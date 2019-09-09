2019-09-09T12:25:13+03:00
Происшествия

В ДТП на М5 «Урал» пострадал молодой рязанец

Правил парень не нарушал, однако попал в больницу
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье, 8 сентября, в Рыбновском районе произошло ДТП. Авария случилась около 10 утра на 170 км трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

22-летний мужчина на Daewoo Nexia, по предварительной информации, проехал на «красный» и врезался в ВАЗ-2111, за рулем которого был 29-летний житель Рыбновского района.

В итоге два пассажира иномарки получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили. А вот водитель ВАЗ госпитализирован.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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