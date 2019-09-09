2019-09-09T11:36:26+03:00
Происшествия

Возле деревни Ласково перевернулась иномарка – четверо пострадавших

У водителя взята кровь на анализ содержания в ней алкоголя
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В субботу, 7 сентября, около девяти часов вечера в Рязанском районе на дороге, соединяющей деревню Ласково с поселком Приозерный, произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 28-летний рязанец не справился с управлением иномарки Nissan Almera – автомобиль вылетел с дороги, наехал на препятствие и перевернулся.

В автоаварии пострадали четыре человека. Помимо водителя – это трое пассажир в возрасте 26-ти, 27-ии и 34-х лет. Все они госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. По сообщению пресс-службу УГИББД по Рязанской области, у водителя взята кровь на анализ содержания в ней алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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