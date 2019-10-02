2019-10-02T09:27:24+03:00
Недвижимость

В Рязани начали принимать заявления на бесплатную замену счетчиков

Все наниматели муниципальных квартир могут воспользоваться услугой по замене, установке и поверке приборов учета
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Все наниматели муниципальных квартир могут воспользоваться услугой по замене, установке и поверке приборов учета.Все наниматели муниципальных квартир могут воспользоваться услугой по замене, установке и поверке приборов учета.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязани приступили к приему заявлений на установку, замену и поверку индивидуальных приборов учет коммунальных ресурсов в первом квартале 2020 года, информирует пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

«Установка, замена, поверка счетчиков происходит бесплатно за счет денег бюджета города Рязани», — говорится в сообщении.

Отметим, что речь идет только о нанимателях муниципальных квартир.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Заявление на установку, замену и поверку счетчиков можно подать по адресу: Рязань, улица Пожалостина, 27, 4 этаж, кабинет 27.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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