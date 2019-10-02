В Рязани начали принимать заявления на бесплатную замену счетчиков
В Рязани приступили к приему заявлений на установку, замену и поверку индивидуальных приборов учет коммунальных ресурсов в первом квартале 2020 года, информирует пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.
«Установка, замена, поверка счетчиков происходит бесплатно за счет денег бюджета города Рязани», — говорится в сообщении.
Отметим, что речь идет только о нанимателях муниципальных квартир.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Заявление на установку, замену и поверку счетчиков можно подать по адресу: Рязань, улица Пожалостина, 27, 4 этаж, кабинет 27.
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ИСТОЧНИК KP.RU