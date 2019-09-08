В центре Рязани рабочие изуродовали историческое здание

СЕГОДНЯ 00:46 2019-09-08T00:46:52+03:00

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В центре города на улице Ленина рабочие изуродовали объект культурного наследия. Об этом сообщается в группе «Рязань, которую мы потеряли». Речь идет о здании гостиницы Штейертов, начало XIX века (улица Ленина, 46).

«При установке пластиковых окон нанесены повреждения фасадного декора окон - сбита лепнина наличников в нижней части окна. Как видно на фото, ранее до ремонта ни один наличник, выходивший на улицу Ленина не был поврежден. Обращение в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области о повреждении ОКН направлено», - говорится в сообщении.

Фото: Анна Плетнева | https://vk.com/club9790016

Напомним, указанное здание Приказом Инспекции по охране ОКН Рязанской области от 20 апреля 2018 года включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU