2019-10-02T07:33:51+03:00
Недвижимость

В шести районах Рязанской области в среду отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков
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В шести районах Рязанской области произойдет отключение электроснабжения.В шести районах Рязанской области произойдет отключение электроснабжения.
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2 октября в шести районах Рязанской области произойдет отключение электроснабжения. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- деревня Симакино — с 09:00 до 13:00; село Сасыкино — с 09:00 до 17:00; село Свинчус — с 13:00 до 16:00;

- деревни Ореховка, Крыловка, Смирновка, Некрасовка, Ольховка, Красный Хутор — со 2 по 4 октября.

Рязанский район:

- село Алеканово, село Мурмино, деревня Плахино — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревни Купальское, Варваровка, Кирилловка, Петрово, Плосское и село Парышка — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Большие Можары, поселок Веселый, деревня Глинище, поселок Красная Звезда, село Меньшие Можары, деревня Соловьевка с 13:00 до 16:00;

- поселок Новое Поле, село Одоевщина, деревня Озериха, село Сысои - с 10:00 до 13:00.

Ухоловский район:

- село Мостье, поселок Ухолово с 09:00 до 14:00.

Чучковский район:

- село Назаровка — с 09:30 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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