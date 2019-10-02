В шести районах Рязанской области в среду отключат электричество
2 октября в шести районах Рязанской области произойдет отключение электроснабжения. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- деревня Симакино — с 09:00 до 13:00; село Сасыкино — с 09:00 до 17:00; село Свинчус — с 13:00 до 16:00;
- деревни Ореховка, Крыловка, Смирновка, Некрасовка, Ольховка, Красный Хутор — со 2 по 4 октября.
Рязанский район:
- село Алеканово, село Мурмино, деревня Плахино — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- деревни Купальское, Варваровка, Кирилловка, Петрово, Плосское и село Парышка — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Большие Можары, поселок Веселый, деревня Глинище, поселок Красная Звезда, село Меньшие Можары, деревня Соловьевка с 13:00 до 16:00;
- поселок Новое Поле, село Одоевщина, деревня Озериха, село Сысои - с 10:00 до 13:00.
Ухоловский район:
- село Мостье, поселок Ухолово с 09:00 до 14:00.
Чучковский район:
- село Назаровка — с 09:30 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU