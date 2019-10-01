2019-10-01T10:19:52+03:00
Общество

Минтранс назвал главных нарушителей среди рязанских такси

Лидером сентября по количеству правонарушений стал сервис заказа «Максим»
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Больше всего нарушителей в Рязани зафиксировано в сервисах заказа такси «Максим» — девять, в «Везет» и «Яндекс. Такси» — по три.Больше всего нарушителей в Рязани зафиксировано в сервисах заказа такси «Максим» — девять, в «Везет» и «Яндекс. Такси» — по три.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рязанский минтранс в сентябре провел восемь рейдов в областном центре и выявил нарушения в сфере легковых такси, сообщает пресс-служба ведомства.

В числе административных правонарушений следующие:

- предпринимательская деятельность без разрешения — десять нарушений;

- незаконно установленный опознавательный фонарь такси — одно нарушение;

- отсутствие цветографической схемы такси или фонаря; отсутствие в салоне информации — 11 нарушений.

По данным чиновников, больше всего нарушителей в Рязани зафиксировано в сервисах заказа такси «Максим» — девять, в «Везет» и «Яндекс. Такси» — по три.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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