Минтранс назвал главных нарушителей среди рязанских такси
Рязанский минтранс в сентябре провел восемь рейдов в областном центре и выявил нарушения в сфере легковых такси, сообщает пресс-служба ведомства.
В числе административных правонарушений следующие:
- предпринимательская деятельность без разрешения — десять нарушений;
- незаконно установленный опознавательный фонарь такси — одно нарушение;
- отсутствие цветографической схемы такси или фонаря; отсутствие в салоне информации — 11 нарушений.
По данным чиновников, больше всего нарушителей в Рязани зафиксировано в сервисах заказа такси «Максим» — девять, в «Везет» и «Яндекс. Такси» — по три.
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ИСТОЧНИК KP.RU