Минтранс назвал главных нарушителей среди рязанских такси

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-01T10:19:52+03:00

Больше всего нарушителей в Рязани зафиксировано в сервисах заказа такси «Максим» — девять, в «Везет» и «Яндекс. Такси» — по три. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидером сентября по количеству правонарушений стал сервис заказа «Максим»

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Рязанский минтранс в сентябре провел восемь рейдов в областном центре и выявил нарушения в сфере легковых такси, сообщает пресс-служба ведомства.

В числе административных правонарушений следующие:

- предпринимательская деятельность без разрешения — десять нарушений;

- незаконно установленный опознавательный фонарь такси — одно нарушение;

- отсутствие цветографической схемы такси или фонаря; отсутствие в салоне информации — 11 нарушений.

По данным чиновников, больше всего нарушителей в Рязани зафиксировано в сервисах заказа такси «Максим» — девять, в «Везет» и «Яндекс. Такси» — по три.

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ИСТОЧНИК KP.RU