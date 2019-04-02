На рязанской площади Ленина такси врезалось в дом
Водитель Renault пытался уйти от столкновения с грузовой «Газелью»
Искореженную иномарку погрузили на эвакуатор и увезли.Фото: Константин МОГИЛИН
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2 апреля около 14 часов в центре Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Сенная по касательной столкнулись два автомобиля - такси Renault Logan и грузовая «Газель». Пытаясь уйти от удара, таксист совершил неудачный маневр и врезался в дом 117 по улице Маяковского. К счастью, в этот момент на тротуаре не оказалось прохожих - пострадал только водитель легковушки.
Иномарка получила значительные повреждения. Около 15.45 ее погрузили на эвакуатор и увезли.
ИСТОЧНИК KP.RU