Полиция нашла водителя, насмерть сбившего дворника в Солотче
В минувшую субботу, 28 сентября, в поселке Солотча произошла трагедия – около 5.30 на площади Монастырской насмерть сбили мужчину.
Как стало известно «Комсомолке» утром того же дня, погибший работал дворником и шел как раз на уборку своего участка. На нерегулируемом пешеходном переходе его сбила машина.
От травм 58-летний рязанец скончался на месте, автомобиль же скрылся.
В понедельник пресс-служба областного Управления ГИБДД сообщила, что виновника ДТП нашли – это 46-летний житель Рязанского района, в то утро ехавший по Солотче на Toyota Camry.
Водителю иномарки грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU