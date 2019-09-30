Полиция нашла водителя, насмерть сбившего дворника в Солотче

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-30T13:08:20+03:00

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В минувшую субботу, 28 сентября, в поселке Солотча произошла трагедия – около 5.30 на площади Монастырской насмерть сбили мужчину.

Как стало известно «Комсомолке» утром того же дня, погибший работал дворником и шел как раз на уборку своего участка. На нерегулируемом пешеходном переходе его сбила машина.

От травм 58-летний рязанец скончался на месте, автомобиль же скрылся.

В понедельник пресс-служба областного Управления ГИБДД сообщила, что виновника ДТП нашли – это 46-летний житель Рязанского района, в то утро ехавший по Солотче на Toyota Camry.

Водителю иномарки грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU