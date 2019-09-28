В Солотче автомобиль насмерть сбил дворника и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-28T10:00:49+03:00

Мужчина шел на работу и переходил дорогу по пешеходному переходу, когда поопал под колеса

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28 сентября, рано утром между 5 и 6 часами в центре Солотчи на пешеходном переходе неустановленный автомобиль сбил мужчину. Об этом «Комсомолке» рассказал один из местных жителей.

В результате ДТП, мужчина от полученных травм скончался. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Известно, что погибший мужчина по имени Николай работал дворником, и шел как раз на свой участок.

В настоящее время полиция разыскивает водителя и его автомобиль.

Официальной информации к данному моменту не поступало, подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU