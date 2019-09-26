В Пителине столкнулись местная «буханка» и «Лада Веста» из Москвы

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-26T17:42:58+03:00

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В четверг, 26 сентября, около 10.30 утра рядом с райцентром Пителино произошло ДТП. Авария случилась на перекрестке дорог Шацк-Касимов и Пителино-Гридино – около автозаправки столкнулись «УАЗ»и «Лада Веста», сообщает издательство «Пресса».

По предварительной информации, житель села Высокое на «буханке» не пропустил ехавшую по главной «Ладу Весту» со столичными номерами. В результате пострадали два человека – водитель «УАЗ» и пассажир легковушки. Оба госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU