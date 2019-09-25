2019-09-25T10:23:17+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с переполненными «Жигулями» и 7 пострадавшими

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель иномарки
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Рязанская Госавтоинспекция опубликовала подробности ДТП, случившегося накануне вечером в Касимовском районе. Авария, напомним, произошла около шести вечера 24 сентября на 202 км дороги Ряжск-Касимов.

49-летний местный житель на Toyota Land Cruiser, по предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке не пропустил ехавший по главной дороге ВАЗ-2115.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

В результате 35-летний водитель «Жигулей» и пять его пассажиров получили травмы. Среди них и трое детей – 14, 9 и 3 лет. Кроме этого травмы получила 41-летняя пассажирка иномарки.

За перевозку пяти пассажиров вместо максимально допустимых четырех, водителя «Жигулей» теперь привлекут к административной ответственности. Кстати, двое детей ехали в специальных удерживающих устройствах.

Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 2 ДТП, в которых два человека получили травмы. Инспекторы выявили более 5 тысяч нарушений ПДД, в том числе 17– водителями автобусов и 14 – пешеходами. Задержаны 7 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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