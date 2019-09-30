В Ряжском районе передумали отключать газ
На этой неделе в Ряжском районе Рязанской области на 5 дней планировали отключить газ. На предприятия и в дома по всему району он должен был перестать поступать в полдень понедельника, 30 сентября.
Однако утром того же дня пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» распространила сообщение о том, что отключение отменяется.
– Это вызвано переносом сроков ремонтных работ на газопроводе к ГРС «Ряжск», – уточнили в компании.
Напомним, что 30 сентября в деревне Соха Старожиловского района газа не будет до пяти вечера.
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ИСТОЧНИК KP.RU