В Ряжском районе передумали отключать газ

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-30T10:10:55+03:00

Ремонт в планах все же остается – его просто перенесли

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На этой неделе в Ряжском районе Рязанской области на 5 дней планировали отключить газ. На предприятия и в дома по всему району он должен был перестать поступать в полдень понедельника, 30 сентября.

Однако утром того же дня пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» распространила сообщение о том, что отключение отменяется.

– Это вызвано переносом сроков ремонтных работ на газопроводе к ГРС «Ряжск», – уточнили в компании.

Напомним, что 30 сентября в деревне Соха Старожиловского района газа не будет до пяти вечера.

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Еще по массе подобных случаев вопрос о мере воздействия пока не решен. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU