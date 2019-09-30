2019-09-30T10:10:55+03:00
Недвижимость

В Ряжском районе передумали отключать газ

Ремонт в планах все же остается – его просто перенесли
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив КП".Фото: Архив КП".
Изменить размер текста:

На этой неделе в Ряжском районе Рязанской области на 5 дней планировали отключить газ. На предприятия и в дома по всему району он должен был перестать поступать в полдень понедельника, 30 сентября.

Однако утром того же дня пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» распространила сообщение о том, что отключение отменяется.

– Это вызвано переносом сроков ремонтных работ на газопроводе к ГРС «Ряжск», – уточнили в компании.

Напомним, что 30 сентября в деревне Соха Старожиловского района газа не будет до пяти вечера.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

За долги по газу рязанцам снова закрыли выезд за границу

Еще по массе подобных случаев вопрос о мере воздействия пока не решен. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Николай Любимов устроит прямую линию
Полиция нашла водителя, насмерть сбившего дворника в Солотче
Понедельник в спасской школе начался с минуты молчания
В Рязанской области начинает работать еще один пункт КВЦ
Две электрички из Рязани временно перестанут останавливаться в Рыбном
С картой «Мир» рязанцы сэкономят в транспорте 4 рубля на поездке
Сделать отделку квартиры «под ключ» «Зеленый сад» предлагает всего за 7105 рублей за метр
Рязань расторгла контракт на второй этап благоустройства площади Ленина
Экс-игрок «Рязани» забросил шайбу за команду НХЛ
В Рязани спроектировали терминал аэропорта «Протасово»
Под Рязанью в лесопосадке обнаружили разложившийся труп женщины
Житель рязанской Воршиловки жалуется на транспортный коллапс в поселке
Уволился директор рязанского «Водоканала», руководивший МП с 2012 года
Елена Сорокина попросила прощения у убитого ветерана и его супруги
Рязанец Алексей Омельченко вошел в ТОП-10 студенческих лидеров России
На улице Чкалова в Рязани провалился люк
Ярмарка выходного дня в Рязани начала работать на новом месте
В Лесопарке Рязани нашли сотни отслуживших ртутных ламп
Фон Дервизов увековечили в Рязанской области
В Рязанской области пропал 56-летний мужчина
Юрий Стоянов немного подирижировал Рязанским губернаторским оркестром