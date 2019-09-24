2019-09-24T18:06:48+03:00
Недвижимость

Еще в двух районах Рязанской области отключат газ

В Старожиловском всего на восемь часов, а вот в Ряжском – причем по всему району – на несколько дней
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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В понедельник, 30 сентября, еще в двух районах области отключат газ, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». В одном случае голубого топлива не будет всего 8 часов, в другом – несколько дней.

В Старожиловском районе отключение вызвано ремонтом газопровода в деревне Соха. Из-за этого с 9.00 до 17.00 в понедельник газа не будет на следующих улицах этой деревни: Новая, Заводская, Соха-1, Соха-2, Центральная, Садовая, Запрудная и Запрудная -2.

А вот Ряжскому району не повезло больше: здесь газ и населению и предприятиям всего района отключат с 12.00 понедельника до 12.00 пятницы, 4 октября.

К слову, утром в минувшее воскресенье газ отключили в Захаровском районе. Изначально газовщики обозначили срок ремонта аж в неделю, однако, как нам сообщили местные жители, в Захарово голубое топливо вернули уже к вечеру понедельника. То есть газа не было меньше двух дней.

Как пояснили «Комсомолке» сами газовщики, такой большой запас по времени берется на пробный после ремонта пуск: если никаких проблем при нем не выявляют и продолжение работ не требуется, людям газ возвращают довольно быстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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