За долги по газу рязанцам снова закрыли выезд за границу

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-23T15:21:14+03:00

Еще по массе подобных случаев вопрос о мере воздействия сейчас решается

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С начала года 184 жителям региона из-за долгов за газ ограничили выезд за границу, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Общая сумма их задолженности – свыше 6 млн рублей.

Сейчас у приставов скопилось еще более 2400 исполнительных производств, связанных как раз с долгами по газу. Здесь общая сумма уже почти 53 миллиона.

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Теперь те из них, кто не покаялся добровольно, плюсом к стоимости топлива заплатят приличный штраф. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU