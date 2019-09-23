За долги по газу рязанцам снова закрыли выезд за границу
Еще по массе подобных случаев вопрос о мере воздействия сейчас решается
Фото: Архив "КП".
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С начала года 184 жителям региона из-за долгов за газ ограничили выезд за границу, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Общая сумма их задолженности – свыше 6 млн рублей.
Сейчас у приставов скопилось еще более 2400 исполнительных производств, связанных как раз с долгами по газу. Здесь общая сумма уже почти 53 миллиона.
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ИСТОЧНИК KP.RU