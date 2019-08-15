2019-08-15T16:38:38+03:00
Недвижимость

Рязанцы с помощью врезов украли газа еще почти на 800 тысяч

Добровольно вернули меньше половины. Остальное газовики взыскивают через суд – уже вместе со штрафом
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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С января по июль этого года газовики обнаружили 13 незаконных врезов в систему. Большую часть нарушений нашли в облцентре и в Рязанском районе, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». В сумме ущерб от незаконного забора топлива составил почти 800 тысяч рублей

Примерно 311 тысяч из них должники уже вернули – в досудебном порядке. С теми, кто этого делать не стал, газовики судятся. В итоге шестерым суды уже выписали штраф – в сумме на всех 60 тысяч рублей. Помимо этого они оплатят и газ.

– Несанкционированный отбор газа несет угрозу для безопасности. Самовольные врезки не отвечают требованиям и могут привести к тяжким последствиям, таким как утечка газа и взрывы, – подчеркнули специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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