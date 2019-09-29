Рязанец Алексей Омельченко вошел в ТОП-10 студенческих лидеров России

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-29T16:56:19+03:00

В конкурсе приняли участие 500 человек. В финале в двух номинациях зампред профкома студентов РГРТУ показал просто отличные результаты

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Финал XVII Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2019» с 14 по 22 сентября проходил в Краснодарском крае. Сам конкурс собрал около 500 активистов из 130 вузов и 66 регионов России.

В финале встретились 16 активистов из 8 федеральных округов. Алексею Омельченко особенно удались две номинации: «Блиц» (2 место) и «Автопортрет» (3 место). Именно поэтому рязанскому зампреду профкома студентов РГРТУ удалось занять 6 место среди студенческих лидеров России.

Как отмечает пресс-служба РГРТУ, на протяжении всего конкурса рязанская делегация ярко и эмоционально поддерживала Алексея, показывая, что корпоративный дух «радика» крепок и силен.

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ИСТОЧНИК KP.RU