В рязанской 53-й школе уволилась директор

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-26T16:38:04+03:00

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Из рязанской школы №53 на улице Крупской уволилась директор Лидия Моторина. Сотрудники школы подтвердили, что с понедельника она на работу не вышла. Нет больше ее фамилии и на интернет-сайте учебного заведения. Согласно содержащейся там же информации, у директора было пять заместителей. Обязанности директора временно исполняет Наталья Емельянова.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что в школе №53 от родителей требовали делать денежные взносы в «фонд класса», «фонд школы», «за охрану» и на подарки учителям. Администрация Рязани обещала провести проверку по этому поводу. А еще раньше вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, выступая на собрании директоров школ 5 сентября, назвал 53-ю школу в «группе риска».

ИСТОЧНИК KP.RU