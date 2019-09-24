В Рязани осудят владельца ружья, из которого ребенок застрелил одноклассника

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-24T16:42:52+03:00

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, обвиняемый свою вину признал

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В Рязани завершено расследование громкого уголовного дела, возбужденного по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека».

14 мая 2019 года трое школьников после учебы пришли в гости к одному из мальчиков. Тот, желая показать одноклассникам отцовское охотничье ружье, достал оружие из сейфа. В ходе осмотра произошел случайный выстрел, причинивший смертельную рану 10-летнему школьнику.

В ходе следствия, которое вел Железнодорожный межрайонный следственный отдел город Рязань СК России по Рязанской области, выяснилось, что хозяин квартиры хранил ключи от сейфа с оружием и патронами в доступном для ребенка месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено для рассмотрения в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU