Из-за подозрительного предмета в управлении ГО и ЧС оцепили центр Рязани
Утром 20 сентября полиция оцепила перекресток улиц Урицкого и Электрозаводской, сообщает ГТРК «Ока».
Оказалось, что в помещении управления ГО и ЧС, которое расположено на первом этаже жилого дома обнаружили подозрительный предмет. На место происшествия прибыли, полицейские, кинологи и бригада скорой медицинской помощи.
Вскоре выяснилось, что тревога оказалась ложной.
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ИСТОЧНИК KP.RU