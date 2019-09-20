2019-09-20T11:24:43+03:00
Происшествия

Из-за подозрительного предмета в управлении ГО и ЧС оцепили центр Рязани

Специалисты выяснили, что найденный в управлении предмет, опасности для людей не представляет
Поделиться:
Фото: ГТРК "Ока".Фото: ГТРК "Ока".
Изменить размер текста:

Утром 20 сентября полиция оцепила перекресток улиц Урицкого и Электрозаводской, сообщает ГТРК «Ока».

Оказалось, что в помещении управления ГО и ЧС, которое расположено на первом этаже жилого дома обнаружили подозрительный предмет. На место происшествия прибыли, полицейские, кинологи и бригада скорой медицинской помощи.

Вскоре выяснилось, что тревога оказалась ложной.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Подозрительная коробка вызвала переполох в рязанском райцентре

Утро в городе Скопине прошло неспокойно (читать подробнее).

Старая одежда вызвала переполох в Кальном

Полиция оцепила один из дворов в рязанском микрорайоне (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24