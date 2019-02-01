2019-02-01T12:17:18+03:00
Происшествия

Подозрительная коробка вызвала переполох в рязанском райцентре

Утро 1 февраля в Скопине прошло неспокойно
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В пятницу, 1 февраля, в райцентре Скопин на улице Карла Маркса возле одного из магазинов жители города обнаружили подозрительную коробку. О находке они сообщили в полицию – стражи правопорядка незамедлительно выехали на место. Квартал оцепили.

Издательству «Пресса» ситуацию прокомментировал начальник межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» Александр Пиваев:

- Звонок поступил в 9.30. К месту сразу выехал кинолог с собакой, саперная группа, представители ФСБ и МЧС, скорая. В коробке оказался бытовой мусор.

В настоящее время оцепление снято. Однако сотрудники полиции просят рязанцев быть бдительными и сообщать о подозрительных вещах по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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