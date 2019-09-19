2019-09-19T19:50:15+03:00
Дом. Семья

Рязанцы ищут дом коту Феденьке, который неделю ждал хозяина у магазина

Домашнее животное пережило предательство, и сейчас как никогда нуждается в любви и заботе
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Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.
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Рязанцы ищут дом персидскому коту Федору, которого выбросили на улицу, как ненужную вещь. Больше недели Федя сидел с высунутым язычком у магазина и верно ждал своего хозяина. Но напрасно.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

«Сейчас Феденька не на улице, но клетка на передержке - не лучшее место для почти 12-летнего котика, да к тому же пережившего предательство. Сейчас ему страшно и очень одиноко. Очень хочется найти дом, где Федя смог бы провести оставшуюся жизнь в любви и заботе, на мягком диванчике», — говорится в сообщении Службы по контролю за безнадзорными животными.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

Фото: Служба по контролю за безнадзорными животными.

Как говорят волонтеры, все анализы Федора на инфекции отрицательны, сделано УЗИ. Котик здоров, но одинок. Те, кто готов стать другом для старенького перса, обращайтесь к волонтерам Службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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