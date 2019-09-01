Рязанцы ищут дом брошенному у музея Есенина джек-рассел-терьеру

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-01T15:11:29+03:00

Породистый пес бегал у музея-заповедника в Константинове и запрыгивал в каждую машину [фото]

Изменить размер текста: A A

31 августа у музея-заповедника Есенина в селе Константиново нашли брошенного джек-рассел-террьера — пса охотничьей породы. Животное бегало по автостоянке, просило еду и пыталось запрыгнуть в машину.

«Пес совершенно не агрессивен, дружелюбен. Был голоден, мы накормили. Пес явно домашний. Как его машины до нас не задавили, я не знаю. В общем, забрали на передержку», - пишет Сергей Кожин.

По словам рязанца, пес уже прошел обследование в клинике, стерпел все процедуры, даже не пытался скалиться. Из-за нахождения на улице, простудился - насморк.

«На других собак не реагирует. Кастрирован. Возраст 5-6 лет. Если кто ищет себе идеального социализированного джек-рассела, будем рады, если он найдет новый дом. Сейчас он обсыхает и греется. Лекарства для лечения насморка купили», - добавил Сергей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Вот и все. В Спасском районе попрощались с «ушастыми комочками»

История спасенных лисят получила необычное продолжение... (подробнее).

Инь и Янь. Два спасенных от смерти рязанских кролика стали лучшими друзьями

Обоих выбросили на улицу хозяева, одного из них пытался усыпить ветеринар... Спасли добрые люди (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU