Рязанцы ищут дом брошенному у музея Есенина джек-рассел-терьеру
31 августа у музея-заповедника Есенина в селе Константиново нашли брошенного джек-рассел-террьера — пса охотничьей породы. Животное бегало по автостоянке, просило еду и пыталось запрыгнуть в машину.
«Пес совершенно не агрессивен, дружелюбен. Был голоден, мы накормили. Пес явно домашний. Как его машины до нас не задавили, я не знаю. В общем, забрали на передержку», - пишет Сергей Кожин.
По словам рязанца, пес уже прошел обследование в клинике, стерпел все процедуры, даже не пытался скалиться. Из-за нахождения на улице, простудился - насморк.
«На других собак не реагирует. Кастрирован. Возраст 5-6 лет. Если кто ищет себе идеального социализированного джек-рассела, будем рады, если он найдет новый дом. Сейчас он обсыхает и греется. Лекарства для лечения насморка купили», - добавил Сергей.
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ИСТОЧНИК KP.RU