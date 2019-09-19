2019-09-19T16:09:18+03:00
Общество

В Рязанской области прогнозируются ночные заморозки

Днем температура по региону не поднимется выше +13
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Опубликован прогноз для Рязанской области на 20 сентября. В ночь на пятницу на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -2. Температура воздуха по региону в темное время суток +1…+6 градусов, днем термометры покажут +8…+13.

Не обойдется без осадков. В течение суток почти во всех районах пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Напомним, в пятницу в Рязани начинается отопительный сезон. В течение недели, начиная с этого дня, тепло планируется пустить во все дома жилого фонда и объекты соцсферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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