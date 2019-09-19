Готовьте денежки: в Рязани запускают отопление

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-19T14:15:45+03:00

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Уже 20 сентября в Рязани начнут заполнять системы централизованного отопления, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных. Глава администрации города Елена Сорокина обосновала решение «достаточно низкими температурными показателями во второй половине сентября».

18-е число в Рязани было самым холодным днем месяца со среднесуточной температурой +8,7 градуса. В ближайшие дни теплее не станет, даже наоборот, особенно это касается ночных значений (уже в субботу может быть достигнута нулевая отметка).

Напомним, по Правилам предоставления коммунальных услуг тепло должны пустить в дома не позднее, чем после пятидневного периода со среднесуточной температурой ниже 8 градусов. При этом на пуск отопления уходит неделя.

- В администрацию поступают жалобы от горожан на холод в жилых помещениях. Кроме того, в детских садах и школах дети не должны мерзнуть, - цитирует Сорокину admrzn.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU