Посетителям ресторанов McDonalds предложат клепиковский картофель
В Клепиковском районе Рязанской области полным ходом идет уборка картофеля. ООО «Верея» убрало примерно половину засаженных площадей.
Интересно, что сорт «инноватор» хозяйство уже пятый год поставляет в компанию «Белая дача», которая еще с середины девяностых является поставщиком овощей для сети ресторанов McDonalds в России.
В 2019 году уже поставлено 26 тонн данного сорта картофеля. Покупая в ресторанах McDonalds в европейской России картофель фри или по-деревенски, вы с большой вероятностью, покупаете именно клепиковский урожай.
Руководители хозяйства отмечают, что в этом году погода благоволила овощеводам – урожай лучше, чем в прошлом сезоне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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