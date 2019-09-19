2019-09-19T13:21:29+03:00
Общество

Посетителям ресторанов McDonalds предложат клепиковский картофель

Местное хозяйство уже пятый год выращивает овощи для всемирно известной сети общепита
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В Клепиковском районе Рязанской области полным ходом идет уборка картофеля. ООО «Верея» убрало примерно половину засаженных площадей.

Интересно, что сорт «инноватор» хозяйство уже пятый год поставляет в компанию «Белая дача», которая еще с середины девяностых является поставщиком овощей для сети ресторанов McDonalds в России.

В 2019 году уже поставлено 26 тонн данного сорта картофеля. Покупая в ресторанах McDonalds в европейской России картофель фри или по-деревенски, вы с большой вероятностью, покупаете именно клепиковский урожай.

Руководители хозяйства отмечают, что в этом году погода благоволила овощеводам – урожай лучше, чем в прошлом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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