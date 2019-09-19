Мегабутлегерам из-под Рязани вынесли приговор

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-19T13:01:22+03:00

Это их склад с 40 тоннами алкоголя накрыли в 2018-м полицейские и чекисты

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Суд вынес приговор по делу о крупном подпольном производстве алкоголя под Рязанью. Двое мужчин 69 и 55 лет организовали его на окраине поселка Листвянка.

Сотрудники местных управлений МВД и ФСБ накрыли цех в октябре 2018 года. Там обнаружили 40 тонн фальсификата - водки и коньяка без специальных марок - на 13 миллионов рублей, а также две линии розлива и 106 тысяч пустых бутылок.

Уголовные дела против бутлегеров объединили в одно производство и в июне 2019 передали материалы для дальнейшего рассмотрения. В итоге старшего из подельников оштрафовали на 1,5 миллиона рублей, а младшего приговорили к лишению свободы на 2 года, но условно с аналогичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU