Мегабутлегерам из-под Рязани вынесли приговор
Суд вынес приговор по делу о крупном подпольном производстве алкоголя под Рязанью. Двое мужчин 69 и 55 лет организовали его на окраине поселка Листвянка.
Сотрудники местных управлений МВД и ФСБ накрыли цех в октябре 2018 года. Там обнаружили 40 тонн фальсификата - водки и коньяка без специальных марок - на 13 миллионов рублей, а также две линии розлива и 106 тысяч пустых бутылок.
Уголовные дела против бутлегеров объединили в одно производство и в июне 2019 передали материалы для дальнейшего рассмотрения. В итоге старшего из подельников оштрафовали на 1,5 миллиона рублей, а младшего приговорили к лишению свободы на 2 года, но условно с аналогичным испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU