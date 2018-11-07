2018-11-07T15:06:02+03:00
Происшествия

В Рязанской области полицейские накрыли подпольный спиртзавод

Изъято более 40 тонн алкогольной продукции
Роман ДОРОФЕЕВ
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Рязанские полицейские совместно с управлением ФСБ пресекли в Рязанской области деятельность подпольного спиртзавода. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что незаконной деятельностью в регионе занимались уроженцы стран ближнего зарубежья. На подпольном спитрзаводе обнаружено более 40 тонн спиртосодержащей продукции, две автоматизированные линии и 106 тысяч пустых бутылок.

Возбуждено уголовное дело. Один из главных фигурантов дела взят под стражу, другой находится под домашним арестом.

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