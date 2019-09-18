В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину в сандалиях
В Рязанской области разыскивают пропавшего 62-летнего Александра Малых, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, мужчина 16 сентября вышел из дома в деревне Дугинка-2 Михайловского район, и с тех пор о его местонахождении неизвестно.
Особые приметы: рост 170 см, полного телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Одежда: рубашка или футболка, спортивные штаны, черные сандалии.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вам что-то известно о местонахождении Александра Малых, звоните по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU