В Рязани разыскивают пропавшую девушку с серо-голубыми глазами
Ирина Аксеничева ушла из дома 11 сентября и почти двое суток не выходит на связь с родственниками
Фото: Лиза Алерт.
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В Рязани разыскивают 28-летнюю Ирину Аксеничеву, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, девушка 11 сентября ушла из дома в поселке Новоселки Рязанского района, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Одежда: бирюзовая футболка, синие рваные джинсы, белые кроссовки.
С собой: розовая сумка.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вам что-то известно о местонахождении девушки, звоните по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
ИСТОЧНИК KP.RU