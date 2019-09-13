В Рязани разыскивают пропавшую девушку с серо-голубыми глазами

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-13T09:10:55+03:00

Ирина Аксеничева ушла из дома 11 сентября и почти двое суток не выходит на связь с родственниками

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В Рязани разыскивают 28-летнюю Ирину Аксеничеву, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, девушка 11 сентября ушла из дома в поселке Новоселки Рязанского района, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: бирюзовая футболка, синие рваные джинсы, белые кроссовки.

С собой: розовая сумка.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам что-то известно о местонахождении девушки, звоните по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

Фото: Лиза Алерт.

ИСТОЧНИК KP.RU