Под ФОК в Канищеве выделят 2 гектара земли
В Рязани гордума внесет изменения в Генплан для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса между микрорайонами Канищево и Приокский. Как и сообщалось ранее, объект планируют возвести рядом со школой №52.
Территория площадью более 2 гектаров расположена в границах двух участков: один из них – для размещения объектов физической культуры и спорта, второй же входит в «зеленый пояс» Рязани. Заседание комитета гордумы, на котором рассмотрят вопрос о новом зонировании, состоится 19 сентября.
Отметим, что после проведения публичных слушаний и получения положительного заключения комиссии администрация областного центра постановлением от 13 августа уже одобрила проект изменений.
Проект изменений в Генплан.
ИСТОЧНИК KP.RU