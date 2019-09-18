2019-09-18T15:49:36+03:00
Общество

Под ФОК в Канищеве выделят 2 гектара земли

Вопрос о внесении изменений в Генплан рассмотрят в гордуме
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В Рязани гордума внесет изменения в Генплан для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса между микрорайонами Канищево и Приокский. Как и сообщалось ранее, объект планируют возвести рядом со школой №52.

Территория площадью более 2 гектаров расположена в границах двух участков: один из них – для размещения объектов физической культуры и спорта, второй же входит в «зеленый пояс» Рязани. Заседание комитета гордумы, на котором рассмотрят вопрос о новом зонировании, состоится 19 сентября.

Отметим, что после проведения публичных слушаний и получения положительного заключения комиссии администрация областного центра постановлением от 13 августа уже одобрила проект изменений.

Проект изменений в Генплан.

Проект изменений в Генплан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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