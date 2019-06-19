2019-06-19T21:43:35+03:00
Общество

В Рязани между Приокским и Канищевым хотят построить спорткомплекс

21 июня в городской администрации вывешивают проект сооружения, публичные слушания пройдут через месяц
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Территория рядом со школой-интернатом, запланированная под застройкуТерритория рядом со школой-интернатом, запланированная под застройкуФото: Владимир ФРОЛОВ
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На 23 июля назначены публичные слушания по изменениям в Генеральном плане Рязани. Для того, чтобы построить между поселком Приокский и микрорайоном Канищево спортивный комплекс, предполагается участок перевести из зоны застройки жилыми домами и зоны лесопарков в зону спортивных комплексов и сооружений.

Речь идет о земельном участке за школой №52 и соседней школой-интернатом. Там находится обширный луг, на котором играли в футбол подростки, а еще раньше располагалась площадка для военизированных игр.

Проект спортивного сооружения разместят 21 июня в фойе здания городской администрации на площади Мичурина (ул. Введенская, 107), чтобы с ним могли ознакомиться все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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