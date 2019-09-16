На окраине Рязани возведут новый retail park из пяти зданий
В районе Муромского шоссе Рязани – между торговыми центрами «Глобус» и «Круиз» – построят retail park из пяти отдельно стоящих зданий.
Общая площадь выкупленных инвесторами участков 2,6 га, на которых возведут три автосалона (1,3 га), торгово-офисный центр (1 га) и ресторанную зону (0,3 га). В общей же сложности retail park займет площадь в 20 гектаров.
Напомним, что сейчас Рязань в этом направлении активно застраивается многоэтажками, причем в последние годы преимущественно высотками. А вот торговли, представленной в качественном формате, по мнению авторов коммерческой концепции проекта – здесь недостаточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU