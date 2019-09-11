Инвестор намерен построить в Рязанской области элеватор и три свинокомплекса

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-11T16:20:17+03:00

Мощность планируемых к строительству свинокомплексов пока не называется. Фото: Мария АНАНОВА

Для выращивания зерна и кормов он скупит 60 тысяч гектаров земли

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Инвестор намерен построить в Рязанской области элеватор с комбикормовым заводом, три свинокомплекса и предприятия по мясопереработке. Причем к реализации первого проекта планируется приступить уже в 2020 году. Об этом гендиректор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков заявил на встрече с губернатором Николаем Любимовым.

Агрообъединение для выращивания зерна и кормов намерено скупить 60 тысяч гектаров земли, а на данный момент приобрело 10 тысяч гектаров в Ряжском, Михайловском и Кораблинском районах.

Николай Любимов подчеркнул, что Рязанская область способна обеспечить инвестплощадки инфраструктурой и специалистами. По его словам, поможет привлекать необходимые ресурсы и создаваемый в регионе «Агробиотехнопарк».

ИСТОЧНИК KP.RU