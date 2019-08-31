2019-08-31T15:44:17+03:00
Политика

Немцы планируют построить под Рязанью производственный комплекс

Первоначальная сумма инвестиций составляет 300 миллионов рублей
Иван АНТОНОВ
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Производственный комплекс построят быстро - современные технологии это позволяют. Фото: соцсети.Производственный комплекс построят быстро - современные технологии это позволяют. Фото: соцсети.
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30 августа в ходе встречи губернатор Николай Любимов и руководство немецкой Fliegl Agrartechnik GmbH обсудили вопросы реализации на территории Рязанской области нового инвестиционного проекта. Он предусматривает строительство торгово-сервисного и производственного комплекса по выпуску прицепного оборудования. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Разместить комплекс планируют на территории Рязанского района. Он будет первым, построенном в России компанией Йозефа Флигля, которая является крупным производителем транспортной техники и оборудования для сельского хозяйства. Общая сумма планируемых инвестиций на первом этапе составляет 300 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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