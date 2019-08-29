В Рязанской области отремонтировали плотину, которая могла затопить село
В селе Нестерово Пителинского района на реке Ежачка отремонтировали гидротехническое сооружение (ГТС).
Плотину возвели в 1975 году для орошения пастбищ колхоза «Нестерово». Образовался пруд - площадью зеркала 28 га, глубиной от трех до пяти метров. После закрытия колхоза объект оставался без внимания более 15 лет, хотя, по мнению специалистов, в случае аварии, могла возникнуть угроза населенному пункту.
Фото: минприроды Рязанской области.
После того, как плотину передали на баланс муниципалитета, экспертиза установила, что что степень износа ГТС составляет 85%. Аварийное состояние привело нарушению нормальной работы плотины и не обеспечивало ее безопасность.
В 2018 году на ГТС прошли ремонтные работы. Деньги, в размере 10 млн 409 тысяч рублей, были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.
В настоящее время на территории Рязанской области более 150 ГТС, предназначенных для орошения полей в 50-60-е годы.
Фото: минприроды Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU