Николай Любимов: В 2007-2009 годах Рязанская область многое упустила

18 Дек. 13:16 2018-12-18T14:10:26+03:00

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18 декабря губернатор Николай Любимов в эфире радиостанции «Вести FM» сообщил, что считает Рязанскую область потенциально богатым регионом.

При этом отметил, что предыдущим губернаторам удалось сделать многое, но до конца раскрутить инвестиционный потенциал области не получилось.

- Много времени потеряно именно в 2007- 2009 годах. Были иностранные инвесторы, которые спокойно могли прийти. И Рязанская область ничем не хуже, чем Калужская. В этом плане она потенциально даже богаче. Сама Рязань больше – 540 тысяч человек, потенциальные кадровые моменты тоже решаются лучше, чем даже в Калуге, потому что есть университеты, включая медицинский и радиотехнический. Но мне досталось то, что досталось. Я считаю, что многое еще можно сделать, и на это я настроен! – поделился своими планами Николай Любимов.

Напомним, в докризисный временной отрезок, о котором говорит нынешний глава региона, областью руководили Георгий Шпак и Олег Ковалев.