В сети появилось видео ДТП со сбитым в Рязани велосипедистом

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-16T13:44:41+03:00

Он буквально перелетел через голову и с высоты рухнул на асфальт

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Днем в понедельник, 16 сентября, в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте появилось видео ДТП с велосипедистом, случившееся в минувшую субботу.

Авария, напомним, произошла днем 14 сентября на проезде Шабулина: Renault Duster сбил мужчину, пересекавшего регулируемый перекресток на велосипеде.

На записи отчетливо видно, что иномарка выехала на перекресток, когда для пешеходов движение было уже запрещено, тогда как для машин, двигавшихся по главной дороге, включился разрешающий сигнал светофора.

От удара мужчина буквально взлетел в воздух и рухнул на асфальт недвижимым. На помощь ему тут же поспешили водитель внедорожника и пешеходы. По информации пресс-службы областной Госавтоинспекции, велосипедист обращался за помощью медиков, но обошлось без серьезных травм.

Как выяснилось, он был пьян – прибор показал 0,54 мг/г алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU