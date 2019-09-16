В Рязанской области неизвестный вытащил водителя из горящего авто – родные ищут героя

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-16T12:19:52+03:00

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Родственники участника страшной аварии, случившейся в начале сентября, опубликовали ВКонтакте сообщение о поиске неизвестного, вытащившего водителя из горящей легковушки.

Авария случилась 4 сентября около 7.45 в Михайловском районе – на 226 км трассы Р-22 «Каспий». Здесь лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и минивэн Chrysler, перевозивший шесть пассажиров.

От удара обе машины загорелись. На месте погиб один из пассажиров минивэна, остальных вместе с обоими водителями отвезли в больницу.

За рулем Volkswagen был 45-летний житель Тамбова, который ехал из столицы домой. Из горящей машины он выбрался не сам: мужчине кто-то помог, а вот кто именно – родственники не знают до сих пор.

– Когда приехала скорая, он был в сознании, назвал себя. Умер в тот же день…уже в реанимации, – рассказали «КП-Рязань» родные тамбовчанина. – Мы до сих пор не знаем, кто его вытащил, но очень хотим сказать спасибо!

Всех, кто что-то знает об этом человеке, просят обращаться к близким погибшего мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU