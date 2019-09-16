2019-09-16T12:19:52+03:00
Происшествия

В Рязанской области неизвестный вытащил водителя из горящего авто – родные ищут героя

Трагедия произошла на федеральной трассе в Михайловском районе
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

Родственники участника страшной аварии, случившейся в начале сентября, опубликовали ВКонтакте сообщение о поиске неизвестного, вытащившего водителя из горящей легковушки.

Авария случилась 4 сентября около 7.45 в Михайловском районе – на 226 км трассы Р-22 «Каспий». Здесь лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и минивэн Chrysler, перевозивший шесть пассажиров.

От удара обе машины загорелись. На месте погиб один из пассажиров минивэна, остальных вместе с обоими водителями отвезли в больницу.

За рулем Volkswagen был 45-летний житель Тамбова, который ехал из столицы домой. Из горящей машины он выбрался не сам: мужчине кто-то помог, а вот кто именно – родственники не знают до сих пор.

– Когда приехала скорая, он был в сознании, назвал себя. Умер в тот же день…уже в реанимации, – рассказали «КП-Рязань» родные тамбовчанина. – Мы до сих пор не знаем, кто его вытащил, но очень хотим сказать спасибо!

Всех, кто что-то знает об этом человеке, просят обращаться к близким погибшего мужчины.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Сасовском районе столкнулись микроавтобус и внедорожник – погибли семь человек. Подробности

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое ДТП в Путятинском районе: грузовик в кювете, пять человек пострадали
В Рязани решили окончательно убрать ярмарку с площади Театральной
При благоустройстве дворов в Рязани счетная палата нашла нарушения
Шел вброд, но ошибся: стало известно, как утонул пастух в Сараевском районе
В Сараевском районе во время перегонки скота утонул 59-летний пастух
За семь месяцев рязанцы украли электроэнергии на 18 млн рублей
«Укороченные» качели в одном из скверов вызвали недоумение у рязанцев
В ДТП с «ГАЗелью» и «десяткой» в Рязанской области пострадали трое
Потеряли все за одну ночь. В соцсетях рассказали о кошмарном пожаре под Касимовом
В Рязани водитель сбил пьяного велосипедиста
Рязанка прекрасно проявила себя на кастинге шоу «Танцы»
На Московском шоссе в Рязани сбили мужчину
В Рязани ищут очевидцев ДТП с несколькими погибшими и пострадавшими
После массовой аварии в Путятинском районе в больницу отвезли 5 человек
В массовой аварии на рязанской дороге погибла женщина
В рязанском управлении ГИБДД рассказали подробности аварии с «Волгой»
Сначала в голову, потом добивали: в Рязани неизвестные расстреляли собаку
В воскресенье в Рязанской области местами похолодает до +12 градусов
Открылся XVII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»