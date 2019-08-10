Скончался еще один участник аварии с микроавтобусом в Сасовском районе
В больнице скончался еще один пострадавший в страшном ДТП, случившемся в Сасовском районе. Об этом со ссылкой на председателя Рязанского областного таджикского центра «Самани» Хасана Шамсиева сообщает ТАСС.
Авария, напомним, произошла на уходящей неделе. Ранним утром во вторник, 6 августа, на 405 км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и Toyota Land Cruiser.
Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще шестеро пассажиров микроавтобуса, а также водитель и пассажир внедорожника были отправлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
Скончавшийся в больнице – пассажир микроавтобуса. Еще один из них, по словам Хасана Шамсиева, находится в очень тяжелом состоянии.
Напомним, все ехавшие в микроавтобусе – граждане Таджикистана. По предварительной информации, аварию спровоцировал 30-летний водитель микроавтобуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU