Скончался еще один участник аварии с микроавтобусом в Сасовском районе

СЕГОДНЯ 18:52 2019-08-10T19:06:06+03:00

В этой аварии теперь 7 погибших. Фото: предоставлено очевидцем.

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В больнице скончался еще один пострадавший в страшном ДТП, случившемся в Сасовском районе. Об этом со ссылкой на председателя Рязанского областного таджикского центра «Самани» Хасана Шамсиева сообщает ТАСС.

Авария, напомним, произошла на уходящей неделе. Ранним утром во вторник, 6 августа, на 405 км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и Toyota Land Cruiser.

Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще шестеро пассажиров микроавтобуса, а также водитель и пассажир внедорожника были отправлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Скончавшийся в больнице – пассажир микроавтобуса. Еще один из них, по словам Хасана Шамсиева, находится в очень тяжелом состоянии.

Напомним, все ехавшие в микроавтобусе – граждане Таджикистана. По предварительной информации, аварию спровоцировал 30-летний водитель микроавтобуса.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/724272" frameborder="0"></iframe> В аварии с микроавтобусом на трассе в Рязанской области погибли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU