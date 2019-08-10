В массовом ДТП на рязанском участке трассы М-5 «Урал» погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-10T18:17:25+03:00

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В субботу, 10 августа, в Путятинском районе произошло смертельное ДТП. Около 13.50 на 324 км трассы М-5 «Урал» столкнулись две фуры и две легковушки. Это Chevrolet Lacetti, Nissan Almera и два грузовика MAN – оба с полуприцепами.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе рязанского Управления ГИБДД, погиб один человек – водитель Chevrolet 1995 года рождения. Кроме этого пострадала пассажирка того же автомобиля.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», движение на этом участке ограничено – здесь организовали реверсивное движение. На месте аварии работают следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU