В страшном ДТП с микроавтобусом на М-5 погибли приезжие из Таджикистана

Страшная авария случилась 6 августа около 5 утра в Рязанской области - на 405 километре трассы М-5 «Урал» под городом Сасово. В лобовом столкновении микроавтобуса и внедорожника погибли 6 человек, за жизнь 8 пострадавших борются медики.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье 264.5 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по не осторожности смерть потерпевшего») и назвала виновника – 30-летнего гражданина Таджикистана. Mercedes Vito с самарскими номерами, которым он управлял, по предварительным данным, выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota Land Cruiser из Москвы.

От сильнейшего лобового столкновения оба автомобиля перевернулись. Фото: 62.мвд.рф

Сам приезжий, а также пять его пассажиров (предположительно, соотечественников) скончались. Еще шесть человек, которые находились в салоне Mercedes, а также 58-летний водитель и пассажир автомобиля Toyota, жители столицы, госпитализированы.

Ликвидировать последствия аварии приехали 7 сотрудников МЧС. Фото: предоставлено очевидцем.

В местном минздраве «Комсомолке» рассказали о состоянии выживших:

- Двое направлены в Сасовский межрайонный медицинский центр, в том числе в состоянии средней тяжести 13-летняя девочка, шестеро - в Шацкую межрайонную больницу: у четверых из них состояние тяжелое, у двоих - средней тяжести.

Позже появилась информация, что делом занялся Следственный комитет. На первых порах удалось выяснить, что предполагаемый виновник трагедии незадолго до ДТП дважды засыпал за рулем. Его будили, но продолжали ехать. Прокуратура Рязанской области, в свою очередь, взяла расследование ДТП на свой контроль.

Автомобили превратились в груды искареженного металла. Фото: предоставлено очевидцем.

На участке дороги, где случилось ДТП, организовали реверсивное движение. Фото: предоставлено очевидцем.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В ДТП c микроавтобусом на рязанском участке М-5 пострадали восемь граждан Киргизии

Эта авария случилась весной 2018-го - тоже в Рязанской области и тоже на М-5. Тогда различные травмы получили восемь граждан Кыргызской Республики. Все они были госпитализированы в тяжелом состоянии... (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)