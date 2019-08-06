Проверку по ДТП с шестью погибшими взяла на контроль рязанская прокуратура

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-06T10:18:23+03:00

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На месте страшной аварии на трассе М-5 «Урал» работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты осматривают место ЧП, собирают вещественные доказательства – сейчас здесь действует реверсивное движение.

Напомним, трагедия произошла около пяти утра 6 августа в Сасовском районе – на 405 км федеральной дороги. Здесь столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и микроавтобус Mercedes, перевозивший рабочих.

В итоге погибли шесть человек, еще восемь, в том числе ребенок, отправлены в больницу – об их состоянии «Комсомолке» рассказали в региональном минздраве.

Позже областная Госавтоинспекция обнародовала и предварительную причину трагедии – авария произошла из-за выезда на встречку.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проверку по ДТП тем временем взяла на контроль прокуратура Рязанской области.

Фото с места событий здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU