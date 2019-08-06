2019-08-06T09:18:30+03:00
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в страшной аварии с автобусом на М-5

Несколько человек находятся в тяжелом состоянии
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: предоставлено очевидцем.Фото: предоставлено очевидцем.
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В результате страшной аварии в Сасовском районе, в которой погибли семь человек, госпитализированы еще восемь. В областном минздраве «КП»-Рязань» рассказали о состоянии пострадавших:

- Двое направлены в Сасовский межрайонный медицинский центр, среди них в состоянии средней тяжести 13-летняя девочка. Шестеро направлены в Шацкую межрайонную больницу, у четверых состояние тяжелое, у двоих - средней тяжести.

Напомним, 6 августа около 5 часов утра на трассе М5 внедорожник Toyota столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito. Известно, что последний перевозил людей не по маршруту регулярных перевозок, то есть выполнял частный рейс. По неофициальной информации, внутри находились граждане одной из республик Средней Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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