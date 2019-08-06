Авария с 6 погибшими на М-5 произошла из-за выезда на встречку микроавтобуса
Выезд на встречную полосу микроавтобуса Mercedes Vito стал причиной страшной аварии в Сасовском районе. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, это случилось на 405 километре трассы М-5 «Урал».
По предварительной информации, фатальное нарушение допустил 30-летний водитель. Внедорожником Toyota Land Cruiser, с которым произошло столкновение, в свою очередь, управлял 58-летний мужчина.
В результате инцидента водитель и пять пассажиров микроавтобуса погибли. Еще шесть пассажиров Mercedes, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota госпитализированы.
На участке дороги, где случилось ДТП, организовали реверсивное движение. Проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU