2019-08-06T10:46:31+03:00
Происшествия

Авария с 6 погибшими на М-5 произошла из-за выезда на встречку микроавтобуса

По предварительной информации, фатальное нарушение допустил 30-летний водитель Mercedes Vito [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: предоставлено очевидцем.Фото: предоставлено очевидцем.
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Выезд на встречную полосу микроавтобуса Mercedes Vito стал причиной страшной аварии в Сасовском районе. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, это случилось на 405 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, фатальное нарушение допустил 30-летний водитель. Внедорожником Toyota Land Cruiser, с которым произошло столкновение, в свою очередь, управлял 58-летний мужчина.

В результате инцидента водитель и пять пассажиров микроавтобуса погибли. Еще шесть пассажиров Mercedes, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota госпитализированы.

На участке дороги, где случилось ДТП, организовали реверсивное движение. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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