Незадолго до жуткого ДТП на рязанской трассе водитель микроавтобуса дважды засыпал за рулем
Следователи Сасовского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области назвали предварительную версию жуткой автокатастрофы, произошедшей рано утром 5 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области.
Заместитель начальника отдела Михаил Шувалов прокомментировал издательству «Пресса» первые выводы:
- Микроавтобус, в котором ехали 12 человек (жители Таджикистана), двигался со стороны Москвы. Можно утверждать, что водитель микроавтобуса заснул и на скорости примерно 85 км/ч выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником, в котором ехали отец и сын – жители столицы, 1938 и 1960 годов рождения. Их доставили в больницу города Шацка вместе с четырьмя пострадавшими из микроавтобуса. По показаниям выживших, водитель микроавтобуса дважды во время движения засыпал, и его будили.
Тела всех шести погибших доставлены в морг города Сасово. Это четыре мужчины, одна женщина и девочка 14 лет. Разбитые автомобили микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser доставлены на спецстоянку. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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