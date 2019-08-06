Незадолго до жуткого ДТП на рязанской трассе водитель микроавтобуса дважды засыпал за рулем

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-06T13:48:40+03:00

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Следователи Сасовского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области назвали предварительную версию жуткой автокатастрофы, произошедшей рано утром 5 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области.

Заместитель начальника отдела Михаил Шувалов прокомментировал издательству «Пресса» первые выводы:

- Микроавтобус, в котором ехали 12 человек (жители Таджикистана), двигался со стороны Москвы. Можно утверждать, что водитель микроавтобуса заснул и на скорости примерно 85 км/ч выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником, в котором ехали отец и сын – жители столицы, 1938 и 1960 годов рождения. Их доставили в больницу города Шацка вместе с четырьмя пострадавшими из микроавтобуса. По показаниям выживших, водитель микроавтобуса дважды во время движения засыпал, и его будили.

Тела всех шести погибших доставлены в морг города Сасово. Это четыре мужчины, одна женщина и девочка 14 лет. Разбитые автомобили микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser доставлены на спецстоянку. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU