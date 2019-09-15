В Рязани водитель сбил пьяного велосипедиста
14 сентября на проезде Шабулина в Рязани Renault Duster совершил наезд на велосипедиста. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, последний оказался пьян.
Инцидент случился в 12.56 вблизи дома 8а. Когда 46-летний мужчина на своем Stels, двигаясь в сторону улицы Пирогова, проезжал перекресток, произошло столкновение с Renault под управлением 32-летнего рязанца, ехавшим со стороны улицы Бирюзова.
Как выяснилось, велосипедист был нетрезв – прибор показал 0,54 мг/г алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавший обращался за медицинской помощью. Серьезных травм ему удалось избежать.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU