В Рязани прошла спецоперация по поимке разыскиваемого преступника
Мужчина подозревается в похищении человека и нападении на представителя власти
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В Рязани отловили предполагаемого преступника, который находился в федеральном розыске. Это результат спецоперации, которую местные управления ФСБ и МВД организовали при силовой поддержке офицеров СОБР.
По данным пресс-службы рязанской Росгвардии, мужчина причастен к похищению человека и применению насилия в отношении представителя власти. Остальные подробности задержания не разглашаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU