На улице Соборной за «Детским миром» массово задерживают мигрантов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-12T14:18:24+03:00

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12 сентября на улице Соборной за зданием «Детского мира» полицейские провели оперативно-профилактические мероприятия для пресечения нарушений миграционного законодательства. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном УМВД.

- Полиция регулярно проводит комплекс мер по предупреждению и пресечению каналов нелегальной миграции, а также контролирует пребывание и проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Рязанской области, - отметили в пресс-службе ведомства. – Кроме того, на постоянной основе проводятся и мероприятия по выявлению и пресечению деятельности злоумышленников, причастных к организации незаконной миграции.

К настоящему времени неизвестно о количестве задержанных приезжих мигрантов. Подробности уточняются.

Напомним, 8 сентября в центре Рязани полиция пресекла массовую драку мигрантов (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU