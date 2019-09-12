2019-09-12T14:18:24+03:00
Происшествия

На улице Соборной за «Детским миром» массово задерживают мигрантов

Рязанская полиция продолжает проводить оперативно-профилактические мероприятия
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Фото: "КП-Рязань".Фото: "КП-Рязань".
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12 сентября на улице Соборной за зданием «Детского мира» полицейские провели оперативно-профилактические мероприятия для пресечения нарушений миграционного законодательства. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном УМВД.

- Полиция регулярно проводит комплекс мер по предупреждению и пресечению каналов нелегальной миграции, а также контролирует пребывание и проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Рязанской области, - отметили в пресс-службе ведомства. – Кроме того, на постоянной основе проводятся и мероприятия по выявлению и пресечению деятельности злоумышленников, причастных к организации незаконной миграции.

К настоящему времени неизвестно о количестве задержанных приезжих мигрантов. Подробности уточняются.

Напомним, 8 сентября в центре Рязани полиция пресекла массовую драку мигрантов (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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