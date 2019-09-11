КВЦ Рязани возобновил ранее прекращенный прием платежей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-11T12:10:42+03:00

На то, чтобы договориться с поставщиком услуг, ушло две недели

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В конце августа стало известно, что с 1 сентября пункты приема платежей муниципального предприятия КВЦ больше не будут обслуживать клиентов «Ростелекома». В самом МУПе это объяснили окончанием срока действия договора с оператором связи.

Поясним: сбор платежей за услуги от населения – это отдельная работа и она стоит дополнительных денег. К примеру, за сбор платы за коммуналку предприятие, которое принимает деньги, а затем передает их в РМПТС, Водоканал и т.д. – получает свой процент от суммы, внесенной потребителем. В Рязани эти платежи принимают КВЦ, Почта России, Сбербанк и пр.

В тарифах за воду, свет, газ и прочее расходы на сбор платы за них – уже заложены, так что потребитель разницы в стоимости этой услуги и не замечает. Он просто платит там, где ему удобно. Та же схема работает и при оплате связи.

Что касается процента, который приемщик денег оставляет себе, то он зависит от договоренности между самим приемщиком и компанией-поставщиком услуги.

Договориться удается не всегда. Так, почти три года назад в городе разразился скандал – Почта России перестала принимать плату за ЖКХ. Выяснилось, что городские власти не стали продлевать с ней договор, решив, что пусть лучше деньги за сбор коммуналки пойдут в муниципальный КВЦ.

Но тогда постоянные клиенты Почты, а это в основном пенсионеры, подняли такой шум… что горадминистрация отступила.

Сейчас, судя по внезапному окончанию многолетнего договора, в отношениях КВЦ и «Ростелекома» тоже что-то пошло не так. Однако проблема исчерпана: с 10 сентября платежи для этого оператора КВЦ возобновил.

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ИСТОЧНИК KP.RU